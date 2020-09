Il Sì al Referendum è al 69% e il No al 31%. La Toscana al centrosinistra. Le Marche al centrodestra. Puglia ancora in bilico (Di lunedì 21 settembre 2020) In base alla quarta proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai, con una copertura del campione pari al 41%, il Sì al Referendum per il taglio dei parlamentari ha raggiunto il 68,1,% mentre il No si è fermato al 31,9%. In base ai dati reali del Viminale, con 32.131 sezioni scrutinate su 61.622, il Sì 68,99% con 8.255.175 preferenze, il No è al 31,01% con 3.710.258 voti. L’affluenza per il Referendum – 7.726 comuni su 7.903 – è stata del 54,22%. “Quello raggiunto oggi è un risultato storico. Torniamo ad avere un Parlamento normale, con 345 poltrone e privilegi in meno. È la politica che dà un segnale ai cittadini. Senza il MoVimento 5 Stelle tutto questo non sarebbe mai successo” ha scritto su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Per quanto riguarda le ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 21 settembre 2020) In base alla quarta proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai, con una copertura del campione pari al 41%, il Sì alper il taglio dei parlamentari ha raggiunto il 68,1,% mentre il No si è fermato al 31,9%. In base ai dati reali del Viminale, con 32.131 sezioni scrutinate su 61.622, il Sì 68,99% con 8.255.175 preferenze, il No è al 31,01% con 3.710.258 voti. L’affluenza per il– 7.726 comuni su 7.903 – è stata del 54,22%. “Quello raggiunto oggi è un risultato storico. Torniamo ad avere un Parlamento normale, con 345 poltrone e privilegi in meno. È la politica che dà un segnale ai cittadini. Senza il MoVimento 5 Stelle tutto questo non sarebbe mai successo” ha scritto su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Per quanto riguarda le ...

