Il segreto per pulire il bagno in modo perfetto: serve l’aceto, sbiancante naturale per il water e… (Di lunedì 21 settembre 2020) Igienizzare e pulire casa, soprattutto di questi tempi, è essenziale. Spesso pensiamo di avere metodi infallibili e di avere la casa linda e pinta, tuttavia ci sono delle “zone”, soprattutto in bagno, che in molte circostanze dimentichiamo di pulire. Ecco alcuni consigli e segrti per evitare l’accumulo di sporcizia e germi. Cosa si nasconde dietro al water? Trucchi e consigli per pulirlo al meglio Riuscire a tenere il bagno pulito è una vera sfida. Capita anche che sia la stanza in cui vengano maggiormente utilizzati detersivi, igienizzanti eppure potrebbe essere anche quella più sporca, senza le dovute accortezze. Dietro al water, ad esempio, si trovano residui di urine, feci e germi nascosti. Per far sì che anche quella parte sia davvero ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 21 settembre 2020) Igienizzare ecasa, soprattutto di questi tempi, è essenziale. Spesso pensiamo di avere metodi infallibili e di avere la casa linda e pinta, tuttavia ci sono delle “zone”, soprattutto in, che in molte circostanze dimentichiamo di. Ecco alcuni consigli e segrti per evitare l’accumulo di sporcizia e germi. Cosa si nasconde dietro al? Trucchi e consigli per pulirlo al meglio Riuscire a tenere ilpulito è una vera sfida. Capita anche che sia la stanza in cui vengano maggiormente utilizzati detersivi, igienizzanti eppure potrebbe essere anche quella più sporca, senza le dovute accortezze. Dietro al, ad esempio, si trovano residui di urine, feci e germi nascosti. Per far sì che anche quella parte sia davvero ...

Cos è la retroinnovazione, il segreto per dare nuova vita al made in Italy Wired Italia Il segreto per pulire il bagno in modo perfetto: serve l'aceto, sbiancante naturale per il water e…

Ecco alcuni consigli e segrti per evitare l’accumulo di sporcizia e germi. Cosa si nasconde dietro al water? Trucchi e consigli per pulirlo al meglio Riuscire a tenere il bagno pulito è una ...

Trame Il Segreto, la madre di Marta e Rosa: svelato l’inganno di Manuela

Nelle prossime puntate de Il Segreto viene svelato l’inganno di Manuela, che lascia senza parole Marta, Rosa e Carolina. Le tre sorelle Solozabal scoprono qualcosa di davvero inaspettato che riguarda ...

Trucco occhi piccoli: i migliori prodotti makeup da utilizzare per ingrandirli

Gli occhi piccoli, una tipologia di sguardo che per molti non rende giustizia al fascino femminile, anche se ci sono donne che ne hanno fatto il punto di forza della loro bellezza. Scopriamo tutti i p ...

