Leo Turrini Sulla stessa pista che due anni fa lo espose alla gogna mediatica per una scelleratezza, Fenati si è riappropriato della vittoria. In Moto3, categoria in cui è scivolato dopo sanzioni, ...

Il sacrosanto diritto alla seconda chance

Sulla stessa pista che due anni fa lo espose alla gogna mediatica per una scelleratezza, Fenati si è riappropriato della vittoria. In Moto3, categoria in cui è scivolato dopo sanzioni, polemiche, proc ...

Livorno: cessioni fantasma, acquisti “promessi”. Società, se ci sei... metti una firma

La vicenda più clamorosa è quella del passaggio del difensoreMatteo Di Gennaro dal Livorno alla Reggiana, neopromossa in serie B. Il ragazzo si allena da settimane con gli emiliani che lo considerano ...

I tirocinanti calabresi: “Prosegue il dramma di 7.000 persone”

“Prosegue il dramma dei 7.000 tirocinanti calabresi, padri e madri di famiglia, lavoratori disoccupati e appartenenti all’ex bacino della mobilità in deroga, che operano presso Enti pubblici e privati ...

