Il ritorno di Bale in Premier riporta a galla i problemi con la famiglia della moglie: droga e frodi (Di lunedì 21 settembre 2020) Ritorna nel club dove ha ottenuto i primi riconoscimenti internazionali e in cui è stato indubbiamente felice, ma al suo ritorno in Premier League Gareth Bale dovrà fare i conti con i gravi problemi familiari che hanno portato ad una rottura tra il calciatore e i suoceri. Si tratta dei genitori di sua moglie, Emma Rhys-Jones, invischiati in problemi di droga e di frodi. Il giocatore gallese è un uomo tranquillo, che difende la sua vita privata e che cerca la riservatezza per la sua famiglia.Bale è stato addirittura costretto ad assumere la sicurezza 24 ore su 24 per evitare possibili rappresaglie contro la sua famiglia dopo le minacce dei nemici della ... Leggi su golssip (Di lunedì 21 settembre 2020) Ritorna nel club dove ha ottenuto i primi riconoscimenti internazionali e in cui è stato indubbiamente felice, ma al suoinLeague Garethdovrà fare i conti con i gravifamiliari che hanno portato ad una rottura tra il calciatore e i suoceri. Si tratta dei genitori di sua, Emma Rhys-Jones, invischiati indie di. Il giocatore gallese è un uomo tranquillo, che difende la sua vita privata e che cerca la riservatezza per la suaè stato addirittura costretto ad assumere la sicurezza 24 ore su 24 per evitare possibili rappresaglie contro la suadopo le minacce dei nemici...

