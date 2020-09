Il pupillo di Travaglio, Sansa, scarica veleno: “Vergognoso Toti, ha vinto strumentalizzando il ponte” (Di lunedì 21 settembre 2020) Il margine ormai è ampio e rassicurante, con almeno una ventina di punti di differenza tra Giovanni Toti, confermato presidente della Liguria ai danni di Ferruccio Sansa, il giornalista del “Fatto quotidiano”, pupillo di Marco Travaglio e di Antonio Padellaro, che peraltro poteva vantare sull’asse M5S-Pd, a differenza di altri candidati del centrosinistra in Campania, Puglia e Marche. Toti: “Ha vinto il buon governo della Liguria” “Altri 5 anni insieme per rendere meravigliosa la nostra regione”, ha esultato Toti. “L’amministrazione regionale di centrodestra viene riconfermata, sono 20 punti in più di quando vincemmo 5 anni fa mentre la sinistra nell’unico esperimento italiano che ha visto ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 21 settembre 2020) Il margine ormai è ampio e rassicurante, con almeno una ventina di punti di differenza tra Giovanni, confermato presidente della Liguria ai danni di Ferruccio, il giornalista del “Fatto quotidiano”,di Marcoe di Antonio Padellaro, che peraltro poteva vantare sull’asse M5S-Pd, a differenza di altri candidati del centrosinistra in Campania, Puglia e Marche.: “Hail buon governo della Liguria” “Altri 5 anni insieme per rendere meravigliosa la nostra regione”, ha esultato. “L’amministrazione regionale di centrodestra viene riconfermata, sono 20 punti in più di quando vincemmo 5 anni fa mentre la sinistra nell’unico esperimento italiano che ha visto ...

