Il nuovo fidanzato di Adua Del Vesco, Julian Condor (Di lunedì 21 settembre 2020) Giuliano alias Julian Condor ha deciso di sostenere a distanza la fidanzata Adua Del Vesco. Quest’ultima si trova nella Casa del Grande Fratello Vip 5 da qualche giorno e lui, di cui non conosciamo praticamente nulla, ha scelto di inviarle un messaggio tramite i social. “Adesso ci aspetta un nuovo viaggio ma questa volta guidi tu e io sarò il copilota”, ha scritto in un post su Instagram “ti auguro solo tanto divertimento, avanti tutta cucciola!”. La foto scelta da Giuliano è tra l’altro una delle poche presenti nel suo profilo che li vedono entrambi. I due si trovano a bordo dell’auto d’epoca di lui, che con coppola, camicia e pantaloncini a righe rievoca un look vintage senza pari. Giuliano alias ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 21 settembre 2020) Giuliano aliasha deciso di sostenere a distanza la fidanzataDel. Quest’ultima si trova nella Casa del Grande Fratello Vip 5 da qualche giorno e lui, di cui non conosciamo praticamente nulla, ha scelto di inviarle un messaggio tramite i social. “Adesso ci aspetta unviaggio ma questa volta guidi tu e io sarò il copilota”, ha scritto in un post su Instagram “ti auguro solo tanto divertimento, avanti tutta cucciola!”. La foto scelta da Giuliano è tra l’altro una delle poche presenti nel suo profilo che li vedono entrambi. I due si trovano a bordo dell’auto d’epoca di lui, che con coppola, camicia e pantaloncini a righe rievoca un look vintage senza pari. Giuliano alias ...

clariaforever : Questa altro che felice con il nuovo fidanzato. Vuole solo Massimiliano e basta #gfvip - acidula_ : Il fidanzato di Adua non sarà felice di vedere che la produzione vuole per forza metterli insieme di nuovo #GFVIP - fearlesshabitx_ : perché a me per niente, l'unica relazione che ho avuto l'ho mandata puttane per colpa mia perché stavo e sto ancora… - inarteziogio : Giulia con questo nuovo fidanzato poliziotto passerà le stesse pene di Viola. #Upas - BMVPedrita : Ecco il nuovo fidanzato di Giulia. #upas -