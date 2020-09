Il nuovo consiglio regionale (provvisorio): 22 seggi al Pd e 7 alla Lega (Di lunedì 21 settembre 2020) La fotografia a tre quarti dello scrutinio: c'è anche l'ingresso di Italia Viva con 2 consiglieri Leggi su iltirreno.gelocal (Di lunedì 21 settembre 2020) La fotografia a tre quarti dello scrutinio: c'è anche l'ingresso di Italia Viva con 2 consiglieri

Ultime Notizie dalla rete : nuovo consiglio Il nuovo consiglio regionale (provvisorio): 22 seggi al Pd e 7 alla Lega Il Tirreno Elezioni in Toscana, Giani è il nuovo presidente: "Sarò sindaco tra i sindaci". Ceccardi si congratula

Sono le 18,40 quando Eugenio Giani, candidato del centrosinistra, prende la parola dal comitato elettorale di Firenze e di fatto dichiara la vittoria: "Sono Orgoglio di questo successo, sarò sindaco t ...

Coronavirus, gli esperti avvertono il Regno Unito: rischio 50mila contagi al giorno

Il Regno Unito potrebbe tornare a ottobre a un livello di 50.000 contagi da Coronavirus al giorno (contro i 3900 di ieri) e di 200 morti quotidiani se il rimbalzo dei casi non verrà fermato ora. Lo ha ...

