Il Milan vuole chiudere il mercato: nomi nuovi per difesa e centrocampo (Di lunedì 21 settembre 2020) Dopo la convincente vittoria contro il Bologna, il Milan ha fretta di chiudere il suo calciomercato e uno dei tasselli che manca ancora per completare la rosa di Stefano Pioli è quello del centrocampista. In realtà, manca ancora un altro difensore e da tempo si sta parlando di Milenkovic della Fiorentina che si spera di … L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 21 settembre 2020) Dopo la convincente vittoria contro il Bologna, ilha fretta diil suo calcioe uno dei tasselli che manca ancora per completare la rosa di Stefano Pioli è quello del centrocampista. In realtà, manca ancora un altro difensore e da tempo si sta parlando di Milenkovic della Fiorentina che si spera di … L'articolo

AntoVitiello : La priorità del #Milan è migliorare il reparto difensivo, ma è altrettanto vero che la trattativa #Bakayoko non è s… - Sport_Mediaset : l #Lione vuole #Paqueta e offre #Depay. Il #Milan ci sta pensando ?? #SportMediaset - CCokina12 : La verità è che Calabria dal Milan non vuole andare via e sta facendo tutto quello che è in suo possesso per giocare bene - sorrisiperlou : chi vuole audio in cui insulto il milan e bestemmio? nessuno? perfetto continuo a farli al mio ragazzo interista - AndreA_0_4 : @VIRGINRINGO @Ibra_official @acmilan Mette via ancora tutti..quando e come vuole..forza Milan sempre ???? -