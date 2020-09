Il Milan vuole cedere Paquetà: permanenza in Italia difficile, spuntano due club esteri (Di lunedì 21 settembre 2020) Il Valencia negli ultimi giorni si è informato, con la supervisione di Jorge Mendes. Ma sul brasiliano resta vivo l'interesse del Lione Leggi su 90min (Di lunedì 21 settembre 2020) Il Valencia negli ultimi giorni si è informato, con la supervisione di Jorge Mendes. Ma sul brasiliano resta vivo l'interesse del Lione

AntoVitiello : La priorità del #Milan è migliorare il reparto difensivo, ma è altrettanto vero che la trattativa #Bakayoko non è s… - Sport_Mediaset : l #Lione vuole #Paqueta e offre #Depay. Il #Milan ci sta pensando ?? #SportMediaset - EPanesi : RT @MilanInter241: Tommaso #Pobega potrebbe essere girato in prestito ad uno tra questi tre club di #SerieA: Benevento, Crotone o Spezia. I… - elforokeegan21 : RT @MilanNewsit: Tuttosport - Milan, per Ajer il Celtic vuole almeno 20 mln - IlBuonFabio : @Mattweet88 @jeanpauldl1998 @CalcioFinanza Ha rilasciato una dichiarazione su un attuale giocatore del Milan, scelt… -