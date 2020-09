Il glutammato | scopri che cos’è e quali effetti ha sulla salute

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 21 settembre 2020) Ilche cos’è eha. Tecnicamente ilmonosodico artificiale è un cosiddetto “esaltatore di sapidità”, ovvero è un ingrediente che viene aggiunto ad altri aromi per evitare di doverli impiegare in alti dosaggi. Questa capacità delviene sfruttata dall’industria alimentare appunto per “esaltare” il sapore di prodotti conservati, come per esempio pesce, carne e verdure. Ilche cos’è ehaAnni or sono negli Stati Uniti fu condotto un esperimento in cui a un gruppo ...