Il Fisco ci spia molto da vicino | dalle anagrafi allo spesometro | ecco come siamo controllati

Leggi su ilparagone

(Di lunedì 21 settembre 2020) L’informazione è il bene più prezioso di quest’epoca. Lo sanno bene i colossi del digitale, da tempo nella bufera per le mire predatorie sui dati sensibili degli utenti. Lo sanno altrettanto beneparti delitaliano, sempre più goloso di notizie che riguardano consumi e abitudini dei cittadini dello Stivale. Tanti gli strumenti a sua disposizione, che in queste settimane sono finiti nel mirino degli analisti, preoccupati dal possibile uso che di queste informazioni può essere fatto. A partire d”, che obbliga tutti i soggetti Iva a comunicare le operazioni effettuate documentandole con le rispettive fatture. In questo modo è possibile sapere con certezza chi ha deciso di comprare cosa....