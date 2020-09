Il Caso Pantani, il trailer e la data d’uscita del film dedicato al campione (Di lunedì 21 settembre 2020) Koch Media ha appena diffuso il trailer ufficiale del film Il Caso Pantani, in cui sarà raccontata la vita di uno tra i maggiori scalatori su due ruote di sempre. Dietro la macchina da presa troviamo Domenico Ciolfi, che ha deciso di ricostruire la vita del campione con un lungometraggio diviso in tre “atti”. Il Caso Pantani – un film d’inchiesta – racconta la vita del ciclista e svela alcuni dettagli inediti sulla sua morte. Il regista ha dichiarato che si tratta del “racconto di Marco e delle tre fasi della sua breve vita”. Anche per questo motivo, sono tre gli attori che prestano il volto al protagonista: Marco Palvetti;Brenno Palcido;Fabrizio Rongione.La pellicola è ambientata in un ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 21 settembre 2020) Koch Media ha appena diffuso ilufficiale delIl, in cui sarà raccontata la vita di uno tra i maggiori scalatori su due ruote di sempre. Dietro la macchina da presa troviamo Domenico Ciolfi, che ha deciso di ricostruire la vita delcon un lungometraggio diviso in tre “atti”. Il– und’inchiesta – racconta la vita del ciclista e svela alcuni dettagli inediti sulla sua morte. Il regista ha dichiarato che si tratta del “racconto di Marco e delle tre fasi della sua breve vita”. Anche per questo motivo, sono tre gli attori che prestano il volto al protagonista: Marco Palvetti;Brenno Palcido;Fabrizio Rongione.La pellicola è ambientata in un ...

