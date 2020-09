Il caso Pantani al cinema: “L’omicidio di un campione” (Di lunedì 21 settembre 2020) Sarà nelle sale il 12, 13 e 14 ottobre il film Il caso Pantani – L’omicidio di un campione – Il film uscirà come evento speciale Il 12,13 e 14 ottobre, date da calendario per gli appassionati di ciclismo e non solo. Uscirà un fil sul caso Pantani – L’omicidio di un campione – . … L'articolo Il caso Pantani al cinema: “L’omicidio di un campione” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 21 settembre 2020) Sarà nelle sale il 12, 13 e 14 ottobre il film Il– L’omicidio di un campione – Il film uscirà come evento speciale Il 12,13 e 14 ottobre, date da calendario per gli appassionati di ciclismo e non solo. Uscirà un fil sul– L’omicidio di un campione – . … L'articolo Ilal: “L’omicidio di un campione” proviene da YesLife.it.

Eurosport_IT : Un appuntamento da non perdere per tutti i fan del Pirata ????? #Pantani - AZambo69 : RT @Eurosport_IT: Un appuntamento da non perdere per tutti i fan del Pirata ????? #Pantani - gallian_c : RT @Eurosport_IT: Un appuntamento da non perdere per tutti i fan del Pirata ????? #Pantani - AndySportNews : RT @Eurosport_IT: Un appuntamento da non perdere per tutti i fan del Pirata ????? #Pantani - KochMediaIT : Chi lo avrebbe mai detto che dopo Oropa e l'ulteriore allungo dopo l'arrivo a Madonna di Campiglio sarebbe finito t… -