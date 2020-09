Il 'caso' Diawara che potrebbe costare alla Roma la sconfitta a tavolino (Di lunedì 21 settembre 2020) AGI - La Roma rischia di perdere 3-0 a tavolino la partita pareggiata 0-0 sabato a Verona a causa di un errore nella presentazione delle liste dei giocatori. Tra i 25 giocatori utilizzabili per il campionato, la Roma non aveva inserito Amadou Diawara, che Fonseca ha schierato invece titolare al Bentegodi. L'errore è dovuto al fatto che un anno fa il giocatore non doveva essere inserito nella lista, visto che era tra gli "under 22" che possono essere schierati in numero libero. Quest'anno, però, Diawara deve essere tra i 'big' e, quindi, deve essere nella lista. "Abbiamo appurato che si è trattato di una svista, che non ha alterato in nessun modo l'andamento della partita". Cosi fonti della societa' As Roma sentite dall'AGI commentano l'episodio relativo al calciatore Diawara non inserito nella lista dei ... Leggi su agi (Di lunedì 21 settembre 2020) AGI - Larischia di perdere 3-0 a tavolino la partita pareggiata 0-0 sabato a Verona a causa di un errore nella presentazione delle liste dei giocatori. Tra i 25 giocatori utilizzabili per il campionato, lanon aveva inserito Amadou Diawara, che Fonseca ha schierato invece titolare al Bentegodi. L'errore è dovuto al fatto che un anno fa il giocatore non doveva essere inserito nella lista, visto che era tra gli "under 22" che possono essere schierati in numero libero. Quest'anno, però, Diawara deve essere tra i 'big' e, quindi, deve essere nella lista. "Abbiamo appurato che si è trattato di una svista, che non ha alterato in nessun modo l'andamento della partita". Cosi fonti della societa' Assentite dall'AGI commentano l'episodio relativo al calciatore Diawara non inserito nella lista dei ...

Agenzia_Italia : Il 'caso' Diawara che potrebbe costare alla Roma la sconfitta a tavolino - StefanoDanova : @becca22cr7 @PinoVaccaro77 @90ordnasselA Diawara poteva giocare? si in ogni caso in quanto lo spazio in lista over… - plutopippo1977 : Indipendentemente da come finirà il caso #Diawara è arrivata l ora di resettare tutta la sezione sportiva della… - DanGambard : RT @AliprandiJacopo: Caso #Diawara, la #ASRoma farà ricorso se dovesse arrivare la sconfitta a tavolino. L’inserimento sbagliato di #Diaw… - Trbipolare : RT @capitanfooturo: La Roma rischia lo 0-3 a tavolino per non aver inserito #Diawara nella lista di partenza della serie A. Spero ci sia un… -