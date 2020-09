mirko_masella : RT @sportli26181512: Il caso Diawara agita la #Roma: cosa può succedere: I dirigenti giallorossi hanno commesso un errore nella compilazion… - riodevale : @eddajesu @unchimico @danielelozzi Credevo che la lista riguarda gli U22, no gli O22, e che Diawara (sempre 23 anni… - sportli26181512 : Il caso Diawara agita la #Roma: cosa può succedere: I dirigenti giallorossi hanno commesso un errore nella compilaz… - Cry234cry : @sandro_rosco E mettere un diawara in una lista a caso - angeloinitaly : RT @SOSFanta: ?? FLASH - Gazzetta: 'Caso #Diawara, la #Roma rischia lo 0-3 col Verona: il motivo' ? -

TORINO - Pasticcio in lista per Diawara, e la Roma rischia lo 0-3 a tavolino per la ... e dunque non avrebbe potuto essere schierato. In casi precedenti, casi analoghi sono costati la sconfitta a ...E nella scorsa stagione Diawara era, appunto, in questa sorta di lista B ... perché il regolamento prevede la sconfitta a tavolino per 3-0. In caso il giudice sportivo dovesse esprimersi in tal senso, ...Amadou Diawara, da regolamento, non avrebbe potuto scendere in campo ... aver fatto giocare Antonino Ragusa senza averlo inserito nella famosa lista dei 25). In caso il giudice sportivo dovesse ...