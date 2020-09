Il buono | il brutto | il cattivo | stasera su Rai Movie il film con Clint Eastwood

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 21 settembre 2020)su Rai, alle 21:10, va in onda Il, il, il, con, Eli Wallach e Lee van Cleef.su Raialle 21:10 si conclude la "trilogia del dollaro" con Il, il, il, uno deipiù famosi di Sergio Leone, datato 1966, e considerato un caposaldo dell'intero genere western. Per non ripetere lo schema dei dueprecedenti, Sergio Leone porta i protagonisti a tre e ricostituisce la coppia d'oro di Per qualche dollaro in più,e Lee Van Cleef. A loro si aggiunge Eli Wallach con il personaggio di Tuco Ramirez, considerato da ...