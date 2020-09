I politici di oggi inseguono ancora la seduzione di M Intervista ad Antonio Scurati

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 21 settembre 2020) Con il passare degli anni, il carattere di una persona non cambia, ma può sicuramente ammorbidirsi e trovare un suo equilibrio. A uno come– che non è mai passato come un gran ‘simpaticone’ della letteratura – è successo a cinquant’anni. È diventato padre e lo scorso anno con “M, il figlio del secolo” (Bompiani), primo libro di una tetralogia dedicato al fascismo e a Benito Mussolini. Ha vinto il Premio Strega arrivando a cinquecentomila copie vendute soltanto in Italia, a ben quaranta traduzioni nel mondo e una serie che presto vedremo in tv. Il 23 settembre tornerà in libreria con il secondo libro, “M, L’uomo della provvidenza”, sempre pubblicato da Bompiani, che riprende da lì dove ci aveva lasciati, dopo il delitto Matteotti, ...