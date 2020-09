I nanocristalli dorati che raccolgono tutta la luce del sole

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 21 settembre 2020) (Milano, 21 settembre 2020) - Il Dipartimento di Scienza dei Materiali dell'Università Milano-Bicocca ha sviluppato un nuovo metodo per modificare le proprietà elettroniche diluminescenti e ottimizzare il recupero della parte di spettro solare non utilizzato dai dispositivi fotovoltaici. Milano, 21 Settembre 2020 – Ottimizzare l'energia prodotta dai dispositivi fotovoltaici, recuperando lasprecata. Questa l'obiettivo raggiunto dai ricercatori di Milano-Bicocca, realizzato attraverso nuovi nanoscristalli fluorescenti, drogati con pochi grammi di oro, in grado di assorbire e manipolare lo spettro solare e trasformare una frazione dei fotoni sprecati in modo che possano essere utilizzati dai dispositivi. I risultati di questa ricerca, dal titolo " Per rendere più efficienti i dispositivi fotovoltaici, come ad ...