I giorni delle elezioni | gli italiani hanno voglia di farsi sentire | buona l’affluenza

Election day: buona l'affluenza alla mezzanotte del 21 settembre, gli italiani nonostante il Covid hanno voglia di far sentire la loro voce. Nonostante le restrizioni, le mascherine e la paura del coronavirus, gli italiani domenica 20 settembre sono andati a votare con una buona percentuale di affluenza. Alle 23 di ieri sera, per le regionali aveva già votato il 41% degli aventi diritto, 39,38% per il referendum costituzionale. Per le Comunali l'affluenza ha superato il 50 per cento. Sono i dati ufficiali diramati dal Ministero dell'Interno. Oggi, lunedì 21 settembre, si vota fino alle ore 15. "Ogni votazione è espressione di una partecipazione democratica. C'è sempre ...

Ultime Notizie dalla rete : giorni delle L’oroscopo del giorno 21 settembre: nulla sfugge a Scorpione e Vergine Fanpage.it Arriva "Salute": la nuova guida del Piccolo

Viviamo strani giorni, settimane e mesi, in cui continuiamo a chiederci come stiamo, prima di ogni altra cosa: cittadini spaesati di un mondo malato. E spesso non lo sappiamo, non sappiamo come e cosa ...

Conferenza stampa per “Taomoda 2020”

Durante la conferenza stampa di Taomoda 2020, annunciati dal presidente dell’evento, Agata Patrizia Saccone, i Tao Awards di questa edizione speciale: Per la musica il giovane talento Jacopo Mastrange ...

Sicurezza delle cure, il ministro Speranza: “Il Governo investe sulla ricerca e sulla formazione”

“Garantire la sicurezza di chi viene curato e di chi cura è una priorità a cui lavoriamo tutti i giorni investendo sulla ricerca e ... oggi si celebra la Giornata Nazionale per la sicurezza delle cure ...

