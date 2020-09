“Ho picchiato il tifoso sugli spalti per legittima difesa”. Leistner non accetta la squalifica e fa ricorso (Di lunedì 21 settembre 2020) Se ti offendono moglie e figlia e tu sali in tribuna a farti giustizia “è legittima difesa”. E’ il motivo per cui Toni Leistner, il difensore dell’Amburgo che la settimana scorsa era salito in tribuna dopo il match con la Dinamo Dresda per picchiare un tifoso avversario – infrangendo tra l’altro le regole del distanziamento sociale – ha fatto ricorso contro la squalifica di cinque giornate. Leistner ha assunto anche un avvocato, Christoph Schickhardt che a Sky Sport News ha chiarito la posizione del giocatore: “Il diritto non deve cedere il passo al torto. Ovviamente non ci si deve fare giustizia da sé, ma se si tiene conto della situazione emotiva generale, credo si possa parla di autodifesa”. Il giudice ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 21 settembre 2020) Se ti offendono moglie e figlia e tu sali in tribuna a farti giustizia “èdifesa”. E’ il motivo per cui Toni, il difensore dell’Amburgo che la settimana scorsa era salito in tribuna dopo il match con la Dinamo Dresda per picchiare unavversario – infrangendo tra l’altro le regole del distanziamento sociale – ha fattocontro ladi cinque giornate.ha assunto anche un avvocato, Christoph Schickhardt che a Sky Sport News ha chiarito la posizione del giocatore: “Il diritto non deve cedere il passo al torto. Ovviamente non ci si deve fare giustizia da sé, ma se si tiene conto della situazione emotiva generale, credo si possa parla di autodifesa”. Il giudice ...

