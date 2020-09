Highlights e gol Milan-Bologna 2-0 | Serie A 2020 2021 VIDEO

(Di lunedì 21 settembre 2020) Glicon le azioni salienti di, match valevole per la prima giornata del campionato di-21. Due reti a San Siro, entrambe a firma di Zlatan Ibrahimovic. I rossoneri di Pioli conquistano i primi tre punti del proprio campionato con un netto 2-0 ai danni del. Mattatore dell’incontro il solito Ibra che con una doppietta (un gol per tempo) stende i ragazzi di Mihajlovic. TABELLINO E PAGELLE –2-0

Inter : ?? | HIGHLIGHTS Le avete chieste? Ecco le immagini dei 7 gol della partitella d'allenamento tra #InterCarrarese ?? - Inter : ?? | HIGHLIGHTS 5 gol nella prima amichevole stagionale dei nerazzurri: qual è il vostro preferito? #InterLugano… - juventusfc : Domenica... con gol! ???? Gli HIGHLIGHTS di #JuveNovara sono qui: - EasyMediaAsia : Intervista Pirlo post Juventus-Sampdoria 3-0: Intervista Pirlo post Juventus-Sampdoria 3-0. Juventus-Sampdoria 3-0:… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Juventus-Sampdoria 3-0: video, gol e highlights della partita di Serie A -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol

La Juventus manda in campo una formazione a sorpresa, con McKennie dal 1' e l'esordio di Frabotta sulla sinistra; in avanti Kulusevski e Ronaldo. Claudio Ranieri lascia in panchina Fabio Quagliarella, ...Gol e azioni salienti del match tra Milan e Bologna, valido per la 1ª giornata di Serie A 2020/21.