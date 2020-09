Harry Styles sarà protagonista del film LGBT+ “My Policeman” (Di lunedì 21 settembre 2020) La pop star britannica Harry Styles torna al cinema: è stato confermato come coprotagonista del film LGBT+ “My Policeman” Harry Styles, ex membro della boy band One Direction torna al cinema. Dopo il successo di Dunkirk e Don’t Worry Darling, sarà coprotagonista di Lily James nel film LGBT+ “My Policeman”, scritto dallo sceneggiatore di Philadelphia, Ron Nyswaner. Le riprese del film da poco annunciato, dovrebbero iniziare il prossimo anno, tra la primavera e l’estate. My Policeman è ambientato nella Brighton degli anni ’50, quando l’omosessualità era considerata un reato. L’insegnante Marion, si innamora perdutamente del ... Leggi su zon (Di lunedì 21 settembre 2020) La pop star britannicatorna al cinema: è stato confermato come codel“My Policeman”, ex membro della boy band One Direction torna al cinema. Dopo il successo di Dunkirk e Don’t Worry Darling, sarà codi Lily James nel“My Policeman”, scritto dallo sceneggiatore di Philadelphia, Ron Nyswaner. Le riprese delda poco annunciato, dovrebbero iniziare il prossimo anno, tra la primavera e l’estate. My Policeman è ambientato nella Brighton degli anni ’50, quando l’omosessualità era considerata un reato. L’insegnante Marion, si innamora perdutamente del ...

team_world : Fosse per noi, Harry Styles meriterebbe il ruolo principale in un eventuale nuova trasposizione cinematografica del… - XFactor_Italia : Quanti come noi vorrebbero @Harry_Styles come colonna sonora delle propria vita? ???? #XF2020 - team_world : Il successo di #WatermelonSugar non ha intenzione di arrestarsi ?? Il nuovo singolo di Harry è certificato PLATINO… - nmrpm__ : RT @Syndrome_Harry: Comunque Harry Styles + Italia abbiamo avuto questo - Silviabellanov1 : RT @yrcallbytheway: ??UPDATE|Harry Styles' avvistato con daniele de martino, prossimo feat?? -

Ultime Notizie dalla rete : Harry Styles Harry Styles protagonista di un triangolo amoroso Ecodelcinema Harry Styles dei One Direction è davvero a Napoli?

Ma è vero che Harry Styles è arrivato a Napoli? Nelle scorse ore il nome del cantante dei One Direction è tornato (prepotentemente!) nei TT italiani, ovviamente al primo posto, per un rumors molto ins ...

Il look di Jeremy Strong agli Emmy 2020 è il più strano di tutti

Gli Emmy 2020 sono stati di Succession e Schitt's Creek, pochi dubbi su questo. Per quanto riguarda Succession poi, finalmente Jeremy Strong ha vinto un premio per il suo ruolo, quello di Kendall, sec ...

Harry Styles: “Watermelon Sugar” è diventata la sua canzone più ascoltata su Spotify

"Watermelon sugar high" per Harry Styles! L'ultimo singolo estratto dall'album "Fine Line" è appena diventato il più ascoltato dell'artista inglese su Spotify, con la bellezza di oltre 700 MILIONI di ...

Ma è vero che Harry Styles è arrivato a Napoli? Nelle scorse ore il nome del cantante dei One Direction è tornato (prepotentemente!) nei TT italiani, ovviamente al primo posto, per un rumors molto ins ...Gli Emmy 2020 sono stati di Succession e Schitt's Creek, pochi dubbi su questo. Per quanto riguarda Succession poi, finalmente Jeremy Strong ha vinto un premio per il suo ruolo, quello di Kendall, sec ..."Watermelon sugar high" per Harry Styles! L'ultimo singolo estratto dall'album "Fine Line" è appena diventato il più ascoltato dell'artista inglese su Spotify, con la bellezza di oltre 700 MILIONI di ...