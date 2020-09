Halep regina degli Internazionali di Roma |  Pliskova si ritira

Leggi su agi

(Di lunedì 21 settembre 2020) AGI - Simona Halep è la nuova campionessa di Roma. Al terzo tentativo la tennista rumena numero 2 del mondo e prima testa di serie si è aggiudicata la 77esima edizione degli Internazionali d'Italia femminili che si sono conclusi al Foro Italico. In finale la Halep ha superato la campionessa in carica, la ceca Karolina Pliskova, n.4 Wta e seconda testa di serie, per 6-0 2-1 e ritiro per infortunio. Per la Halep è il 22esimo titolo WTA in carriera, l'ottavo sulla terra (nella speciale classifica è terza tra le giocatrici in attività dietro Serena, con 13, e Venus, con 8). La 28enne rumena di Costanza, che è stata anche n.1 del mondo (per la prima volta il 9 ottobre 2017), nella sua bacheca vanta anche due trofei del Grande Slam: il primo conquistato al Roland Garros nel 2018, il secondo lo scorso anno a ...