Gravina | «I 1000 spettatori allo stadio sono pochi | così il calcio è senza anima»

(Di lunedì 21 settembre 2020) Gabriele, presidente della FIGC, ha parlato a Radio Anch’Io Sport della riapertura degli stadi in Italia Gabriele, presidente della FIGC, ha parlato a Radio Anch’Io Sport della riapertura degli stadi in Italia. Queste le sue parole riportate da Itasportpress.it TORNARE ALLA NORMALITÀ – «C’è un’esigenza generale del Paese di tornare alla normalità. Questo vuol dire di riprendere la cadenza della nostra vita in ogni settore, ovviamente nel rispetto delle regole dettate dal Governo. Credo sia necessario vivere le nostre emozioni e passioni. L’idea graduale è giusta madavvero. Credo comunque sia importante avviare questo ritorno del pubblico anche per la Serie B, C e dilettanti. ...

ItaSportPress : Gravina: '1000 tifosi sono pochi. Così è calcio senza anima. Proviamo tornare alla normalità anche in B, C e dilett… - junews24com : Gravina sulla riapertura degli stadi: «C'è una cosa che mi lascia perplesso» - - citynowit : “Fino al 7 di ottobre un massimo di 1000 spettatori ” - gianmancho1 : RT @onlyju70: L'accesso di 1000 spettatori agli #Internazionali di tennis è consentito, mentre l'accesso di noi tifosi nella nostra casa #S… - LombaFab : RT @onlyju70: L'accesso di 1000 spettatori agli #Internazionali di tennis è consentito, mentre l'accesso di noi tifosi nella nostra casa #S… -

Ultime Notizie dalla rete : Gravina 1000

Il Governo dà il via libera alla riapertura degli stadi in Serie A . Da domenica 20 settembre, fino al prossimo 7 ottobre, gli impianti potranno ospitare fino ad un massimo di 1000 spettatori . La dec ...Da domani riaprono gli stadi per tutte le partite di Serie A. Dopo le ordinanze di Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia, che avevano già deliberato per l'apertura ...È terminato il lockdown dei sentimenti. Non per tutti, purtroppo, e nemmeno per una parte del grande popolo dei tifosi. Ma quella di ieri – al termine di due giornate dense di duelli rusticani, polemi ...