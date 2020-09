Gravina: «Giusto riaprire gradualmente gli stadi» (Di lunedì 21 settembre 2020) “Mi auguro e credo sia Giusto cominciare ad aprire gradualmente gli stadi al pubblico in modo da allinearci a tutti gli altri paesi europei”. Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ospite di ‘Radio anch’io Sport’ su Rai Radio1. ” C’è una esigenza generale del nostro Paese di tornare alla normalità che vuol … L'articolo Gravina: «Giusto riaprire gradualmente gli stadi» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 21 settembre 2020) “Mi auguro e credo siacominciare ad aprireglial pubblico in modo da allinearci a tutti gli altri paesi europei”. Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele, ospite di ‘Radio anch’io Sport’ su Rai Radio1. ” C’è una esigenza generale del nostro Paese di tornare alla normalità che vuol … L'articolo: «gli» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

