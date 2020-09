"Grandi uomini uccisi dai misteri di una politica feroce": il durissimo sfogo di Rita Dalla Chiesa (Di lunedì 21 settembre 2020) Uno sfogo allusivo, duro, che fa riflettere, quello affidato da Rita Dalla Chiesa ai social. Su Twitter, infatti, scrive quanto segue: "Più attraverso la mia vita e vedo uomini in televisione e nella mia memoria volti di Grandi uomini che oggi non ci sono più, uccisi dai misteri di una politica collusa e feroce, più mi chiedo come sia riuscita a passare indenne attraverso tanto dolore. E a continuare a sperare...". Come detto, un cinguettio allusivo, senza alcun riferimento esplicito. È semplice cogliere come la Dalla Chiesa, quando parla del dolore che ha dovuto affrontare, si riferisca all'omicidio del padre, ucciso nel 1982 nella strage di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 settembre 2020) Unoallusivo, duro, che fa riflettere, quello affidato daai social. Su Twitter, infatti, scrive quanto segue: "Più attraverso la mia vita e vedoin televisione e nella mia memoria volti diche oggi non ci sono più,daidi unacollusa e, più mi chiedo come sia riuscita a passare indenne attraverso tanto dolore. E a continuare a sperare...". Come detto, un cinguettio allusivo, senza alcun riferimento esplicito. È semplice cogliere come la, quando parla del dolore che ha dovuto affrontare, si riferisca all'omicidio del padre, ucciso nel 1982 nella strage di ...

Peppe_Longo : RT @ritadallachiesa: Più’ attraverso la mia vita e vedo in televisione e nella mia memoria volti di grandi uomini che oggi non ci sono più’… - SempreI85858422 : @RadioRadioWeb Le grandi battaglie della donna.. : 'NON POSSIAMO PERMETTERE CHE GLI UOMINI NON CI GUARDINO IL CULO'… - PaolaBonfadelli : RT @ritadallachiesa: Più’ attraverso la mia vita e vedo in televisione e nella mia memoria volti di grandi uomini che oggi non ci sono più’… - Fedex546 : RT @ritadallachiesa: Più’ attraverso la mia vita e vedo in televisione e nella mia memoria volti di grandi uomini che oggi non ci sono più’… - ilestu : RT @ritadallachiesa: Più’ attraverso la mia vita e vedo in televisione e nella mia memoria volti di grandi uomini che oggi non ci sono più’… -