Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi lascia di nuovo la casa: 'Ha la febbre a 39' (Di lunedì 21 settembre 2020) Ci risiamo. Tommaso Zorzi si è sentito di nuovo male nella casa del Grande Fratello Vip ed è stato allontanato per accertamenti. La notizia viene data da Federeica Panicucci all'interno di Mattino Cinque riprendendo la news circolata online: "Tommaso Zorzi colpito da febbre, gli autori lo portano di nuovo fuori dalla casa. Si troverebbe all'esterno del loft di Cinecittà in un luogo sicuro, accessibile ai medici" riferisce la conduttrice. Che cos'ha Tommaso Zorzi In studio l'opinionista Biagio D'Anelli parla di una forte sinusite che da giorni tormenta l'influencer: "febbre a 39"

