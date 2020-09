Grande Fratello Vip, Fausto Leali verrà squalificato? Il gossip (Di lunedì 21 settembre 2020) Fausto Leali rischia di essere squalificato durante la terza puntata del Grande Fratello Vip, ecco cosa è successo Andrà in onda stasera la terza puntata del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, tra i protagonisti della puntata ci sarà Fausto Leali. Negli ultimi giorni il gieffino è stato al centro di molte critiche e attacchi a causa di alcune sue affermazioni. Giorni fa era già finito al centro delle polemiche a causa delle sue parole su Mussolini. Nella casa più spiata d’Italia Fausto Leali si è rivolto al Fratello di Mario Balotelli, Enock Barwuah, chiamandolo neg*o. Quando lui gli ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 21 settembre 2020)rischia di esseredurante la terza puntata delVip, ecco cosa è successo Andrà in onda stasera la terza puntata delVip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, tra i protagonisti della puntata ci sarà. Negli ultimi giorni il gieffino è stato al centro di molte critiche e attacchi a causa di alcune sue affermazioni. Giorni fa era già finito al centro delle polemiche a causa delle sue parole su Mussolini. Nella casa più spiata d’Italiasi è rivolto aldi Mario Balotelli, Enock Barwuah, chiamandolo neg*o. Quando lui gli ...

