Grande Fratello Vip, “Fausto Leali sarà squalificato”: ecco cosa ha detto dopo l’elogio a Mussolini (Di lunedì 21 settembre 2020) dopo aver detto che Mussolini ha fatto “anche cose buone” ed essere stato a rischio squalifica, Fausto Leali torna a sbagliare e stavolta, secondo TvBlog, gli autori del Grande Fratello Vip avrebbero deciso di squalificarlo davvero, senza appello. Mentre stava chiacchierando con i compagni, il cantante ha detto che “negro” indica una razza mentre “nero” è un colore, questo di fronte a Enock Barwuah che ha chiesto di evitare di far passare messaggi così, perché ci sono molto persone che guardano. La contessa De Blanck ha aggiunto: “Neri devi dire. Ora di fanno la stessa cosa di Mussolini mo so caz*i tuoi“. E secondo TvBlog è arrivare l’ora ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 settembre 2020)avercheha fatto “anche cose buone” ed essere stato a rischio squalifica, Faustotorna a sbagliare e stavolta, secondo TvBlog, gli autori delVip avrebbero deciso di squalificarlo davvero, senza appello. Mentre stava chiacchierando con i compagni, il cantante hache “negro” indica una razza mentre “nero” è un colore, questo di fronte a Enock Barwuah che ha chiesto di evitare di far passare messaggi così, perché ci sono molto persone che guardano. La contessa De Blanck ha aggiunto: “Neri devi dire. Ora di fanno la stessadimo so caz*i tuoi“. E secondo TvBlog è arrivare l’ora ...

GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - GrandeFratello : Grande Fratello per la prima volta concederà ad un Vip misterioso la gestione dell'account Twitter ufficiale del pr… - HuffPostItalia : Il Commissario Montalbano (in replica) batte il Grande Fratello VIP - ellison_debarre : 21/09/2020 Vi aspettiamo stasera alle 21:20 per la terza puntata del grande fratello vip; non prendete impegni e si… - BorioCarlo : RT @caciara83: Appena scontata la pena saranno ospiti di Uomini e Donne o della D’Urso per poi andare al grande fratello VIP.... https://t.… -