Grande Fratello Vip, Fausto Leali nuovo incidente rischia la squalifica (Di lunedì 21 settembre 2020) Ora rischia la squalifica Fausto Leali. Dopo le polemiche sulle dichiarazioni in merito a Mussolini, Fausto Leali è inciampato sull’uso del termine “negro” o “nero” durante una discussione con gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip. Fausto Leali, le sue dichiarazioni e la risposta di Enock Era una conversazione rilassata tra i vari Gieffini tra cui Fausto Leali e Enock, il Fratello di Mario Balotelli. Quando Fausto Leali cercando di spiegare che nel suo repertorio ha anche una canzone dal titolo “Angelo negro” ha commentato che “nero è un colore e negro è la ... Leggi su tvzap.kataweb (Di lunedì 21 settembre 2020) Orala. Dopo le polemiche sulle dichiarazioni in merito a Mussolini,è inciampato sull’uso del termine “negro” o “nero” durante una discussione con gli altri concorrenti delVip., le sue dichiarazioni e la risposta di Enock Era una conversazione rilassata tra i vari Gieffini tra cuie Enock, ildi Mario Balotelli. Quandocercando di spiegare che nel suo repertorio ha anche una canzone dal titolo “Angelo negro” ha commentato che “nero è un colore e negro è la ...

GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - GrandeFratello : Grande Fratello per la prima volta concederà ad un Vip misterioso la gestione dell'account Twitter ufficiale del pr… - HuffPostItalia : Il Commissario Montalbano (in replica) batte il Grande Fratello VIP - PizzAlex10 : RT @ashcoltami: Grande Fratello quel programma in cui se bestemmi vieni espulso in mezzo secondo ma se sei un fascio merda razzista va tutt… - marianix4 : @confundustria La riflessione è un’altra : ma voi vedete il Grande Fratello Vip ? -