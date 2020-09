Grande Fratello Vip, anticipazioni 21 settembre 2020: annullato televoto, espulsione in arrivo (Di lunedì 21 settembre 2020) La redazione del GF Vip 5 annulla il televoto, in arrivo un provvedimento disciplinare Questa sera ritorna in televisione ci sarà un nuovo appuntamento con Il Grande Fratello Vip 5. La redazione del reality show, targato Mediaset potrebbe squalificare definitivamente Fausto Leali, finito nell’occhio del ciclone per alcune affermazioni fatte ieri sera. Il web, infatti, ha chiesto la sua espulsione immediata, in quanto le sue parole hanno offeso e indignato il pubblico a casa. Parlando con il concorrente Barwuah Enock, Fratello dell’attaccante Mario Balotelli, l’artista lo avrebbe definito “neg” difendendo la sua scelta linguistica e mettendo in mostra che nero è solo il colore, mentre “neg..” è la razza”. Vediamo ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 21 settembre 2020) La redazione del GF Vip 5 annulla il, inun provvedimento disciplinare Questa sera ritorna in televisione ci sarà un nuovo appuntamento con IlVip 5. La redazione del reality show, targato Mediaset potrebbe squalificare definitivamente Fausto Leali, finito nell’occhio del ciclone per alcune affermazioni fatte ieri sera. Il web, infatti, ha chiesto la suaimmediata, in quanto le sue parole hanno offeso e indignato il pubblico a casa. Parlando con il concorrente Barwuah Enock,dell’attaccante Mario Balotelli, l’artista lo avrebbe definito “neg” difendendo la sua scelta linguistica e mettendo in mostra che nero è solo il colore, mentre “neg..” è la razza”. Vediamo ...

