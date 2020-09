Grande Fratello Vip, annullato televoto: Fausto Leali rischia la squalifica? (Di lunedì 21 settembre 2020) Colpo di scena nella Casa del “Grande Fratello Vip”. Un comunicato ufficiale pubblicato sul profilo Instagram della trasmissione condotta dal direttore di ‘Chi’ Alfonso Signorini annuncia che: “Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Fausto Leali e Massimiliano Morra è stato annullato a causa di un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente”. Cosa è accaduto? Non viene fatto il nome del gieffino, ma le polemiche di queste ultime ore fanno pensare che si tratti di Fausto Leali, per alcune frasi su Mussolini e sulla pelle nera che hanno fatto scalpore. leggi anche l’articolo —> Stasera in Tv oggi 21 settembre 2020: la terza puntata del ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 21 settembre 2020) Colpo di scena nella Casa del “Vip”. Un comunicato ufficiale pubblicato sul profilo Instagram della trasmissione condotta dal direttore di ‘Chi’ Alfonso Signorini annuncia che: “Ilche vedeva coinvolti i concorrentie Massimiliano Morra è statoa causa di un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente”. Cosa è accaduto? Non viene fatto il nome del gieffino, ma le polemiche di queste ultime ore fanno pensare che si tratti di, per alcune frasi su Mussolini e sulla pelle nera che hanno fatto scalpore. leggi anche l’articolo —> Stasera in Tv oggi 21 settembre 2020: la terza puntata del ...

