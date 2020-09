Grande Fratello VIP 5, Tommaso Zorzi lascia di nuovo la casa per la febbre (Di lunedì 21 settembre 2020) Tommaso Zorzi ha dovuto lasciare di nuovo il Grande Fratello VIP 5, l'influencer ha nuovamente la febbre a 39°. Tommaso Zorzi ha lasciato di nuovo il Grande Fratello VIP 5 a causa della febbre: l'influencer è dovuto uscire dal loft per un controllo medico dopo che in nottata gli era salita la temperatura a 39°. Zorzi soffre di sinusite dal primo giorno in cui è iniziato il reality. Tommaso Zorzi ieri sera ha iniziato ad avere di nuovo i sintomi della febbre, quando gli autori del Grande Fratello VIP gli hanno fatto ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 21 settembre 2020)ha dovutore diilVIP 5, l'influencer ha nuovamente laa 39°.hato diilVIP 5 a causa della: l'influencer è dovuto uscire dal loft per un controllo medico dopo che in nottata gli era salita la temperatura a 39°.soffre di sinusite dal primo giorno in cui è iniziato il reality.ieri sera ha iniziato ad avere dii sintomi della, quando gli autori delVIP gli hanno fatto ...

