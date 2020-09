Grande Fratello Vip 5 terza puntata, Fausto Leali squalificato: ‘Una battuta del cavolo’ (Di lunedì 21 settembre 2020) Fausto Leali e la polemica sul termine ‘negro’. È questo il primo tema scottante della terza puntata del Grande Fratello Vip in onda lunedì 21 settembre su Canale 5. Alfonso Signorini, riferendosi alle frasi dette dal cantante parlando con Enock, gli spiega: “Negro si usava negli anni 40/50, nell’Italia dei Watussi, oggi il significato di questa parola è profondamente cambiato. Non prenderne atto e non stigmatizzare l’uso che se ne fa non è accettabile. Non ce lo possiamo più permettere”. Le scuse di Fausto Leali Fausto Leali replica: “Mi sembra però che io con il razzismo non c’entro e l’ho dimostrato a livelli altissimi, se ... Leggi su tvzap.kataweb (Di lunedì 21 settembre 2020)e la polemica sul termine ‘negro’. È questo il primo tema scottante delladelVip in onda lunedì 21 settembre su Canale 5. Alfonso Signorini, riferendosi alle frasi dette dal cantante parlando con Enock, gli spiega: “Negro si usava negli anni 40/50, nell’Italia dei Watussi, oggi il significato di questa parola è profondamente cambiato. Non prenderne atto e non stigmatizzare l’uso che se ne fa non è accettabile. Non ce lo possiamo più permettere”. Le scuse direplica: “Mi sembra però che io con il razzismo non c’entro e l’ho dimostrato a livelli altissimi, se ...

