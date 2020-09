Grande Fratello Vip 2020, annullato televoto per Fausto Leali, Tommaso Zorzi a rischi? Anticipazioni 21 settembre (Di lunedì 21 settembre 2020) Sarà una serata scoppiettante quella in onda questa sera per il Grande Fratello Vip 2020. La settimana di Canale5 ricomincia proprio dove era finita e così i concorrenti si ritroveranno sotto le telecamere pronti ad affrontare sorprese, rivelazioni e colpi di scena. Il primo è arrivato qualche ora fa quando il Grande Fratello Vip ha annunciato sui profili social ufficiali che il televoto è stato annullato proprio perché c’era Fausto Leali in corsa. Il cantante è stato perdonato dopo le sue parole su Mussolini la scorsa settimana ma sembra che oggi non passerà liscio la questione del “negro” che ha voluto dire in casa per indicare una razza ma, soprattutto, per ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 21 settembre 2020) Sarà una serata scoppiettante quella in onda questa sera per ilVip. La settimana di Canale5 ricomincia proprio dove era finita e così i concorrenti si ritroveranno sotto le telecamere pronti ad affrontare sorprese, rivelazioni e colpi di scena. Il primo è arrivato qualche ora fa quando ilVip ha annunciato sui profili social ufficiali che ilè statoproprio perché c’erain corsa. Il cantante è stato perdonato dopo le sue parole su Mussolini la scorsa settimana ma sembra che oggi non passerà liscio la questione del “negro” che ha voluto dire in casa per indicare una razza ma, soprattutto, per ...

