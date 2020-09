Grande Fratello, Fausto Leali ci ricasca. La frase “razzista” che ha indignato tutti (Video) (Di lunedì 21 settembre 2020) Roma, 21 set – Altro giro, altra corsa, altra bufera sulle esternazioni di un incontenibile Fausto Leali concorrente dell’edizione 2020 del Grande Fratello Vip. Il cantante bresciano aveva già fatto venire l’ulcera a mezza Italia – mentre l’altra metà andava in brodo di giuggiole – con le sue audaci esternazioni sul Mussolini: «Se fai nove cose giuste e una sbagliata, la gente ti ricorderà solo per quella sbagliata. Prendiamo ad esempio Mussolini, ha fatto delle cose per l’umanità, ma poi è andato con Hitler. Il quale nella storia era un fan di Mussolini». La parola con la enne Sabato sera Leali ha fatto il bis, addentrandosi con nonchalance nello spinosissimo territorio della «parola che inizia con la ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 21 settembre 2020) Roma, 21 set – Altro giro, altra corsa, altra bufera sulle esternazioni di un incontenibileconcorrente dell’edizione 2020 delVip. Il cantante bresciano aveva già fatto venire l’ulcera a mezza Italia – mentre l’altra metà andava in brodo di giuggiole – con le sue audaci esternazioni sul Mussolini: «Se fai nove cose giuste e una sbagliata, la gente ti ricorderà solo per quella sbagliata. Prendiamo ad esempio Mussolini, ha fatto delle cose per l’umanità, ma poi è andato con Hitler. Il quale nella storia era un fan di Mussolini». La parola con la enne Sabato seraha fatto il bis, addentrandosi con nonchalance nello spinosissimo territorio della «parola che inizia con la ...

