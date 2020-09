Gomez e Travaglio commentano la vittoria del Sì: “Ha perso chi ha raccontato un paese che non esiste. Gruppi editoriali in blocco per il No” (Di lunedì 21 settembre 2020) “Chi ha perso in queste elezioni? Ovviamente Salvini, che addirittura aveva detto di puntare al 7 a 0. Il dato del Veneto è devastante perché sappiamo il dualismo tra Salvini e Zaia. E perdono anche tutti quelli che hanno raccontato un paese che non esiste, gli stessi che nel 2016 ci raccontavano che esisteva un’Italia renziana, tutta a favore del Sì per il referendum costituzionale. E invece vinse il No ”. Così, durante la diretta de ilfattoquotidiano.it, il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio commenta i primi dati sulle elezioni regionali in un dibattito col direttore del Fatto online Peter Gomez. Travaglio aggiunge, con riferimento al referendum costituzionale del 2016: “Tutti i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 settembre 2020) “Chi hain queste elezioni? Ovviamente Salvini, che addirittura aveva detto di puntare al 7 a 0. Il dato del Veneto è devastante perché sappiamo il dualismo tra Salvini e Zaia. E perdono anche tutti quelli che hannounche non, gli stessi che nel 2016 ci raccontavano cheva un’Italia renziana, tutta a favore del Sì per il referendum costituzionale. E invece vinse il No ”. Così, durante la diretta de ilfattoquotidiano.it, il direttore de Il Fatto Quotidiano Marcocommenta i primi dati sulle elezioni regionali in un dibattito col direttore del Fatto online Peteraggiunge, con riferimento al referendum costituzionale del 2016: “Tutti i ...

