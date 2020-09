Golf e italiani: tutti i risultati (Di lunedì 21 settembre 2020) Per il Golf degli italiani bel segnale Manassero che torna a vincere sull’Alps Tour. Buon piazzamento per Paratore allo U.S. Open. 120th U.S. Open Championship Si è disputato sul percorso del Winged Foot Golf Club, a Mamaroneck, sulla distanza delle 72 buche medal il 120th U.S. Open Championship da giovedì 17 settembre a domenica 20. Ha vinto la gara lo statunitense Bryson DeChambeau (-6) che ha staccato di ben sei colpi il secondo classificato: il connazionale Matthew Wolff (par). Per il Golf degli italiani unico azzurro in campo è stato Renato Paratore (+12) che ha chiuso in 31^ posizione. Renato Paratore (Credit: dotGolf.it)Alps Tour – Toscana Alps Open Si è giocato sul percorso del Golf Club Toscana, a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 21 settembre 2020) Per ildeglibel segnale Manassero che torna a vincere sull’Alps Tour. Buon piazzamento per Paratore allo U.S. Open. 120th U.S. Open Championship Si è disputato sul percorso del Winged FootClub, a Mamaroneck, sulla distanza delle 72 buche medal il 120th U.S. Open Championship da giovedì 17 settembre a domenica 20. Ha vinto la gara lo statunitense Bryson DeChambeau (-6) che ha staccato di ben sei colpi il secondo classificato: il connazionale Matthew Wolff (par). Per ildegliunico azzurro in campo è stato Renato Paratore (+12) che ha chiuso in 31^ posizione. Renato Paratore (Credit: dot.it)Alps Tour – Toscana Alps Open Si è giocato sul percorso delClub Toscana, a ...

ROMA - Dustin Johnson è ancora primo nel ranking mondiale. Nonostante il sesto posto nello Us Open, l'americano vincitore della FedEx Cup, con 10.2406 punti precede lo spagbolo Jon Rahm, ancora al sec ...

Turismo irlandese, dal 1° ottobre webinar dedicati al trade italiano

L’1 ottobre è in programma l’avvio del ciclo di webinar di Turismo Irlandese, creati per il trade italiano in collaborazione con i partner Fáilte Ireland e Tourism Northern Ireland. Nel corso di ogni ...

Golf, Us Open: successo di DeChambeau, primo Major in carriera

Primo successo in un Major per l'americano Bryson DeChambeau che ha trionfato nella 120esima edizione degli Us Open. DeChambeau, 27 anni, ha conquistato la vittoria con un quarto round dominato, alle ...

