Gol Ibrahimovic, lo svedese vola in cielo e porta avanti il Milan contro il Bologna [VIDEO] (Di lunedì 21 settembre 2020) E’ di Zlatan Ibrahimovic il primo gol del Milan in campionato (lo era stato anche in Europa League). Lo svedese sfrutta un perfetto assist di Theo Hernandez e svetta più in alto di tutti battendo il portiere del Bologna Skorupski. Splendido davvero lo stacco del numero 11 rossonero, che domina sui difensori felsinei. In basso il VIDEO. L'articolo Gol Ibrahimovic, lo svedese vola in cielo e porta avanti il Milan contro il Bologna VIDEO CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 21 settembre 2020) E’ di Zlatanil primo gol delin campionato (lo era stato anche in Europa League). Losfrutta un perfetto assist di Theo Hernandez e svetta più in alto di tutti battendo il portiere delSkorupski. Splendido davvero lo stacco del numero 11 rossonero, che domina sui difensori felsinei. In basso il. L'articolo Gol, loinililCalcioWeb.

OptaPaolo : 15 - Zlatan #Ibrahimovic ha preso parte attiva a 15 reti in 16 gare di esordio stagionale nei top-5 campionati euro… - OptaPaolo : 3137 - Zlatan #Ibrahimovic ha ritrovato il gol in Europa con la maglia del Milan dopo 3137 giorni dall'ultima marca… - AntoVitiello : Tutto secondo copione, il #Milan supera lo #ShamrockRovers e avanza in #EuropaLeague. #Ibrahimovic decisivo, torna… - gab72boa : RT @MilanPress_it: FINE PRIMO TEMPO ?? MILAN-BOLOGNA 1-0 È @Ibra_official con un gol al 35’ a decidere il primo tempo dell’esordio rossoner… - MilanPress_it : FINE PRIMO TEMPO ?? MILAN-BOLOGNA 1-0 È @Ibra_official con un gol al 35’ a decidere il primo tempo dell’esordio ros… -

Ultime Notizie dalla rete : Gol Ibrahimovic Milan, Ibrahimovic e il gol all'esordio: che dato! Calciomercato.com Milan-Bologna 1-0, la sblocca Ibra con uno stacco di testa imperiale

E' di Zlatan Ibrahimovic, sempre lui, il primo gol del campionato per il Milan. Lo svedese al 35' del primo tempo ha sbloccato la sfida di San Siro tra i rossoneri e il Bologna.

Juve, Kulusevski come Ibra: “Ho subito segnato, così non ci penso più”

TORINO. Tredici minuti, sei palloni toccati e un colpo da biliardo con il sinistro per segnare un gol d'autore. Dejan Kulusevski va di fretta, nella vita così come sul campo: ha bruciato le tappe con ...

E' di Zlatan Ibrahimovic, sempre lui, il primo gol del campionato per il Milan. Lo svedese al 35' del primo tempo ha sbloccato la sfida di San Siro tra i rossoneri e il Bologna.TORINO. Tredici minuti, sei palloni toccati e un colpo da biliardo con il sinistro per segnare un gol d'autore. Dejan Kulusevski va di fretta, nella vita così come sul campo: ha bruciato le tappe con ...