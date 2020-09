Giugliano, candidata pubblica foto del voto su Instagram e poi la rimuove (Di lunedì 21 settembre 2020) Giugliano. Sta facendo discutere la foto pubblicata sui social dalla candidata al consiglio comunale, Maddalena Caiazza. La nota wedding planner ha postato la foto di una scheda elettorale col voto dato a lei e ad un altro candidato con la scritta “Comunque vada, grazie per avermi dato fiducia”. Giugliano, candidata pubblica foto del voto su … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 21 settembre 2020). Sta facendo discutere lata sui social dallaal consiglio comunale, Maddalena Caiazza. La nota wedding planner ha postato ladi una scheda elettorale coldato a lei e ad un altro candidato con la scritta “Comunque vada, grazie per avermi dato fiducia”.delsu … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Certo è che guardando ai Comuni al voto verrebbe da esclamare alla Flaiano: la situazione è grave ma non seria. Le battaglie, il più delle volte, sono tra ex. Prendete Pomigliano d’Arco, paese industr ...

Elezioni Giugliano. “Grazie per la fiducia”, candidata pubblica foto del voto su Instagram: scoppia il caso

Pubblica la foto del voto nelle sue storie Instagram per ringraziare gli elettori della fiducia, poi dopo la rimuovere e attacca il candidato che aveva denunciato il caso con un’altra storia su Ig, sa ...

Election Day 2020: in Campania affluenza sotto il 40% per le Regionali

Alle ore 23 di domenica in Campania ha votato per le Elezioni Regionali il 38,92% degli aventi diritto. 42,78% la percentuale dei votanti per il Referendum Costituzionale nella nostra regione. Nella c ...

