Giansanti | PSR strumento fondamentale per il rilancio agricolo

Leggi su vinonews24

(Di lunedì 21 settembre 2020) La Confagricoltura invita gli enti preposti a uno sforzo supplementare per garantire tempestività e qualità della spesa pubblica in agricoltura. Come di consueto si ripropone il dibattito relativo al corretto utilizzo dei fondi stanziati dai Piani di Sviluppo Regionali, che storicamente vedono l’Italia e i suoi operatori economici in ritardo rispetto agli altri paesi comunitari. L’esiguo livello di spesa della dotazione 2014-2020 e la corrispondente crisi ingenerata dal Coronavirus rischiano, secondo il presidente di Confagricoltura Massimiliano, di mettere a repentaglio dei fondi indispensabili aldell’economia agricola italiana. Per questo egli invita la pubblica amministrazione a uno sforzo supplementare per la loro corretta e rapida gestione. “I Piani di sviluppo rurale sono strumenti di ...