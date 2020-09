Gianni Morandi: l’annuncio del figlio che tutti aspettavano (Di lunedì 21 settembre 2020) Tredici Pietro, il famoso figlio di Gianni Morandi ha fatto un grande e importante annuncio che ha reso molto felici tutti i suoi follower. Ecco di cosa si tratta. Fonte Foto: Instagram @tredicipietrotrediciPer chi non lo sapesse è il figlio più piccolo di Gianni Morandi nato dal matrimonio con Anna, l’ultima moglie del cantante. Il giovane arriva ovviamente da Bologna ed è del 1997, ha ereditato la passione per la musica dal padre visto che da qualche anno porta avanti il suo progetto musicale. E’ un rapper e si è avvicinato a questo mondo scrivendo le sue prime cose in giovanissima età, quando ancora frequentava le scuole medie. “Ero piccolo, guardavo le immagini dei video su Mtv, ho cominciato a ... Leggi su chenews (Di lunedì 21 settembre 2020) Tredici Pietro, il famosodiha fatto un grande e importante annuncio che ha reso molto felicii suoi follower. Ecco di cosa si tratta. Fonte Foto: Instagram @tredicipietrotrediciPer chi non lo sapesse è ilpiù piccolo dinato dal matrimonio con Anna, l’ultima moglie del cantante. Il giovane arriva ovviamente da Bologna ed è del 1997, ha ereditato la passione per la musica dal padre visto che da qualche anno porta avanti il suo progetto musicale. E’ un rapper e si è avvicinato a questo mondo scrivendo le sue prime cose in giovanissima età, quando ancora frequentava le scuole medie. “Ero piccolo, guardavo le immagini dei video su Mtv, ho cominciato a ...

CProfessionista : @Meron41618397 @hurricarmen Io credo che la caricatura sia stata fatta semplciemente perché Paolantoni è un comico… - ErmannoClaypoo1 : @3cool78 @LaGrevia @Marco_Cash @PCirinoPomicino No, infatti. Meglio che il menù lo decida Gianni Morandi - loonalxvwsgod : @kookietaae Gianni Morandi, amo la sua canzone “vivere a colori”???? - radiocalabriafm : GIANNI MORANDI - C'ERA UN RAGAZZO CHE COME ME AMAVA I BEATLES E I R - thejotrixx : Ho letto molto su morandi, e non si parla di momento di stallo nella carriera di gianni. Ovvio magari ci sono stati… -

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Morandi Gianni Morandi chiude in Arena il Festival della Bellezza 2020 Daily Verona Network Il programma della settimana

- Lunedì 21 settembre "Perché ci vuole orecchio - Open stage!”: il palco dello Spirit, “amministrato” da Flavio Pirini, si apre a tutti (cantanti e musicisti amatoriali e non) per esibirsi con il prop ...

Morandi all'Arena di Verona. "Devo molto all'amore"

?Gianni Morandi protagonista dell'evento di chiusura del Festival della Bellezza all'Arena di Verona. Insieme a lui Michele Serra, in un viaggio tra musica e parole intorno al tema dell'amore.

Dal banchetto al mercato al boom negli Usa: la parabola di Luca, il tatuatore delle star

Arancio, 25 anni, partito dal liceo artistico di Pinerolo, dopo aver lavorato a New York ora ha aperto uno studio tutto suo a Milano TORINO. Dai disegni in cameretta alla collaborazione con i tatuator ...

- Lunedì 21 settembre "Perché ci vuole orecchio - Open stage!”: il palco dello Spirit, “amministrato” da Flavio Pirini, si apre a tutti (cantanti e musicisti amatoriali e non) per esibirsi con il prop ...?Gianni Morandi protagonista dell'evento di chiusura del Festival della Bellezza all'Arena di Verona. Insieme a lui Michele Serra, in un viaggio tra musica e parole intorno al tema dell'amore.Arancio, 25 anni, partito dal liceo artistico di Pinerolo, dopo aver lavorato a New York ora ha aperto uno studio tutto suo a Milano TORINO. Dai disegni in cameretta alla collaborazione con i tatuator ...