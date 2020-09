GfVip si sente male nella casa, grande paura: arrivano i dottori? (Di lunedì 21 settembre 2020) Questo articolo . Uno dei protagonisti del grande Fratello Vip si è sentito male all’interno della casa e potrebbe uscire. Intanto i fan hanno grande paura e si pensa anche all’arrivo del dottore. Il concorrente della nuova edizione del grande Fratello Vip Tommaso Zorzi fa preoccupare tutti i suoi fan, poiché sono peggiorante le sue condizioni di salute. … Leggi su youmovies (Di lunedì 21 settembre 2020) Questo articolo . Uno dei protagonisti delFratello Vip si è sentitoall’interno dellae potrebbe uscire. Intanto i fan hannoe si pensa anche all’arrivo del dottore. Il concorrente della nuova edizione delFratello Vip Tommaso Zorzi fa preoccupare tutti i suoi fan, poiché sono peggiorante le sue condizioni di salute. …

_pdglm : Si sente che è tornato Zorzi #GFVip - FrancescaVinci2 : Comunque si sente che è tornato ed è guarito #gfvip - federic05336480 : RT @onlyluthor: Matilde che si sente in colpa per aver fatto piangere la Ruta, la Ruta che si sente in colpa per aver fatto piangere Matild… - ehitsfe : oh si sente che è tornato Zorzi ???? #GFVIP - lookandlove : #GFVip Adua ha la fobia di andare sott’acqua,Guenda non si sente bene,perché dovrebbero farlo loro e non Elisabetta che non ha niente ? -

Ultime Notizie dalla rete : GfVip sente L'insostenibile impunità di Fausto Leali al Gf Vip Today.it GfVip si sente male nella casa, grande paura: arrivano i dottori?

Uno dei protagonisti del Grande Fratello Vip si è sentito male all’interno della casa e potrebbe uscire. Intanto i fan hanno grande paura e si pensa anche all’arrivo del dottore. Grande Fratello Vip, ...

Domenica Live, Gian Maria Sainato: «Un concorrente del GFVip è di una cattiveria allucinante. Si tratta di Tommaso Zorzi»

«Un concorrente di questa casa è tutt’altro di quello che di vede. E presto si rivelerà per quello che è, di una falsità e cattiveria allucinante. Segnatevi questo tweet». Il messaggio di Gian Maria S ...

Paura per Adua Del Vesco al GF Vip: “Sto male”

Paura per Adua De Vesco al Grande Fratello Vip 5: l’attrice si lascia andare ad uno sfogo con Francesco Oppini e Matilde Brandi e ammette di non farcela. Adua Del Vesco al Grande Fratello Vip 5 – Scre ...

