GFVip | Francesca Cipriani attacca Elisabetta Gregoraci | “Mi ha rubato il lavoro”

Leggi su dailynews24

(Di lunedì 21 settembre 2020)è entrata la settimana scorsa all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Corteggiata per anni, alla fine ha ceduto ad Alfonso Signorini e potrà mettersi in gioco. Tuttavia,sembrerebbe non essere felice di questa notizia a causa di alcuni dissapori passati. LE DICHIARAZIONI DI– Intervistata a RTL 102.5, … L'articolo: “Mi hail lavoro”