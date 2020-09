GF Vip, Tommaso Zorzi sta male ed esce di nuovo dalla Casa (Di lunedì 21 settembre 2020) Non c’è pace per Tommaso Zorzi. Dopo essere uscito dalla Casa qualche giorno fa per dei controlli di salute, il vip sembra stare ancora male: febbre alta e sinusite non l’abbandonano e per questo il concorrente è stato costretto a uscire di nuovo dalla Casa del GF Vip. Tommaso Zorzi e il tampone per il Covid Zorzi era già uscito una volta, per poche ore, la scorsa settimana, sempre per motivi medici: la sua sintomatologia faceva infatti sospettare un caso di Covid-19, poi smentito da un tampone negativo. Era rientrato dopo poco tempo, in uno stato di salute che sembrava migliorare. Oggi, il socialite è di nuovo k.o: la febbre non sembra ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 21 settembre 2020) Non c’è pace per. Dopo essere uscitoqualche giorno fa per dei controlli di salute, il vip sembra stare ancora: febbre alta e sinusite non l’abbandonano e per questo il concorrente è stato costretto a uscire didel GF Vip.e il tampone per il Covidera già uscito una volta, per poche ore, la scorsa settimana, sempre per motivi medici: la sua sintomatologia faceva infatti sospettare un caso di Covid-19, poi smentito da un tampone negativo. Era rientrato dopo poco tempo, in uno stato di salute che sembrava migliorare. Oggi, il socialite è dik.o: la febbre non sembra ...

