GF Vip, Tommaso Zorzi lascia (di nuovo) la casa: febbre a 39 (Di lunedì 21 settembre 2020) Tommaso Zorzi è stato costretto a lasciare di nuovo la casa del Grande Fratello Vip 5. Lo sfortunato influencer milanese nelle ultime ore non è stato per niente bene tanto che, a seguito della misurazione della temperatura, è risultato avere una febbre molto alta che ha raggiunto i 39 gradi. La redazione si è vista costretta ad isolarlo e portarlo ancora una volta fuori dalla casa. Attualmente si troverebbe in un loft a Cinecittà, isolato e ma tenuto sotto controllo dai medici della trasmissione. Tommaso Zorzi, già nei giorni passati, era dovuto uscire dalla casa del GF per gli stessi motivi. Martedì infatti è stato portato in ospedale per ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 21 settembre 2020)è stato costretto are diladel Grande Fratello Vip 5. Lo sfortunato influencer milanese nelle ultime ore non è stato per niente bene tanto che, a seguito della misurazione della temperatura, è risultato avere unamolto alta che ha raggiunto i 39 gradi. La redazione si è vista costretta ad isolarlo e portarlo ancora una volta fuori dalla. Attualmente si troverebbe in un loft a Cinecittà, isolato e ma tenuto sotto controllo dai medici della trasmissione., già nei giorni passati, era dovuto uscire dalladel GF per gli stessi motivi. Martedì infatti è stato portato in ospedale per ...

