GF Vip – Tommaso Zorzi Ci Ricasca | Di Nuovo Fuori Dalla Casa!

Leggi su gossipnews.tv

(Di lunedì 21 settembre 2020) La buona stella non è proprioparte di: l’influencer, nel corso della notte, ha dovuto lasciare ancora una volta in fretta e furia la Casa del Grande Fratello Vip! Ecco cosa gli è successo e come sta ora il concorrente del GFVip 5. Non c’è pace per: per la seconda volta di seguito, la febbre ha deciso di fare visita all’influencer nella Casa del Grande Fratello Vip, portando la sua temperatura a 39 gradi. E il gieffino, per la seconda volta di seguito, è stato portato via nel corso della notte per un controllo medico. Per fortuna però, malgrado il grande spavento, pare che ilCoronavirus stavolta non centri.di...