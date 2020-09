GF Vip | Fulvio Abbate | “Adua Del Vesco? Pupa da vetrina | bambola col tamburello!”

(Di lunedì 21 settembre 2020) Nella Casa del Grande Fratello Vip è tempo di confronti e pareri., per esempio, ha avuto modo di esprimere il suo punto di vista su Adua Dele Denis Dosio. Mentre l’attrice è stata da lui definita un “di tamburello”, l’influencer (che chiama “ciuffettino”) per lui raffigura un “empatico cazzaro”. GF... L'articolo GF Vip,: “Adua Deldacol tamburello!” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : #GFVip, Fulvio Abbate è lapidario: “Adua Del Vesco? Pupa da vetrina, bambola col tamburello!”, e su Denis Dosio dic… - bisagnino : Gf Vip, solo il “comunista” Fulvio Abbate ha il permesso di parlare di politica. Perché fa comodo - TortoricAurelio : RT @SecolodItalia1: Gf Vip, solo il “comunista” Fulvio Abbate ha il permesso di parlare di politica. Perché fa comodo - Z3r0Rules : RT @SecolodItalia1: Gf Vip, solo il “comunista” Fulvio Abbate ha il permesso di parlare di politica. Perché fa comodo - Vito_Cipolla : RT @SecolodItalia1: Gf Vip, solo il “comunista” Fulvio Abbate ha il permesso di parlare di politica. Perché fa comodo -

Dopo aver conversato con quasi tutti gli inquilini, Fulvio si è creato una propria idea sull'apporto che ognuno di loro da al gioco e, seduto a capotavola durante il pranzo, esterna a Patrizia il suo ...Osservatore. Intellettuale. Provocatore. Quando Abbate è entrato nella casa del Grande Fratello Vip ha assicurato di avere una parola per tutti, e non ha deluso le aspettative. Però, Abbate non riesce ...Nella casa del Grande Fratello Vip sono iniziati i primi dissidi tra i concorrenti. Adua Del Vesco è stata presa di mira di Fulvio Abbate, e chissà se non verrà messa al corrente delle parole che sono ...