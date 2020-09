GF Vip, Fausto Leali verso la squalifica: annullato il televoto con Morra (Di lunedì 21 settembre 2020) È sempre più caos attorno a Fausto Leali, concorrente del GF Vip balzato alle cronache per frasi razziste. “Nero è il colore, negro la razza. Noi italiani vogliamo fare i fighi, non è vero?“. Queste le parole dell’artista 75enne, esternate ieri di fronte a milioni di italiani, che hanno spinto il GF Vip a emanare un comunicato nel quale si legge “Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Fausto Leali e Massimiliano Morra è stato annullato a causa di un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente“. L’ipotesi più probabile, dunque, è la squalifica soprattutto dopo le frasi esternate la scorsa settimana sul fascismo e su Benito Mussolini. “Se fai ... Leggi su sportface (Di lunedì 21 settembre 2020) È sempre più caos attorno a, concorrente del GF Vip balzato alle cronache per frasi razziste. “Nero è il colore, negro la razza. Noi italiani vogliamo fare i fighi, non è vero?“. Queste le parole dell’artista 75enne, esternate ieri di fronte a milioni di italiani, che hanno spinto il GF Vip a emanare un comunicato nel quale si legge “Ilche vedeva coinvolti i concorrentie Massimilianoè statoa causa di un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente“. L’ipotesi più probabile, dunque, è lasoprattutto dopo le frasi esternate la scorsa settimana sul fascismo e su Benito Mussolini. “Se fai ...

