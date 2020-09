GF Vip | cosa succede tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni?

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 21 settembre 2020) Si parla di una presunta crisi Da alcuni giorni si parla di una presunta crisi traZelletta e Natalia. I due si sono conosciuti a “Uomini e Donne” e al momento sono divisi visto che Zelletta è uno dei nuovi concorrenti del GF Vip. View this post on Instagram I love you ❤️ #1year #loveyou #lakecomo @natyPh: @umbertobuglione A post shared byZelletta (@iamzelletta) on May 31, 2020 at 5:51am PDT Nonostante il programma sia iniziato da una settimana, già si parla di una presunta rottura. Da quando è iniziato il realityquasi mai ha parlato della fidanzata che fuori, come hanno notato molti utenti, ha fatto altrettanto dedicando pochissimi pensieri al ...